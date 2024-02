Stand: 01.02.2024 12:16 Uhr Bundesverdienstkreuz? Stadt Lüneburg gratuliert falschen 32 Personen

Die Stadt Lüneburg hat insgesamt 32 Personen fälschlich angekündigt, dass sie mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet werden. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt ein Kopierfehler. Eigentlich sollten die 32 Frauen und Männer mit einem offiziellen Brief der Stadt Lüneburg lediglich zu der Verleih-Zeremonie eingeladen werden - weil sie jemanden kennen, der das Verdienstkreuz erhält. Versehentlich wurde ihnen in dem Schreiben aber zum Erhalt des Ordens gratuliert. Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) bat die Betroffenen, den Fehler zu entschuldigen.

