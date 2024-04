Stand: 09.04.2024 09:37 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz kommt zum Bürgerdialog nach Lüneburg

In knapp drei Wochen kommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Lüneburg. Der SPD-Unterbezirk hat ihn zu einem Bürgerdialog am 27. April in der Ritterakademie eingeladen. Das Interesse an der Veranstaltung sei groß, die Anmeldeliste bereits voll, teilte die Partei mit. Für die 200 Plätze habe sich ein Mehrfaches an Interessenten gemeldet, so der Vize-Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Jakob Blankenburg. Neben Bürgerinnen und Bürgern sollen auch Vertreter von Unternehmen, Vereinen und Verbänden zu Wort kommen. Für den Besuch des Kanzlers gelten hohe Sicherheitsstandards. So werden laut Blankenburg alle Gäste überprüft und durchsucht. Die Organisatoren seien im ständigen Austausch mit der Polizei und dem Bundeskriminalamt.

