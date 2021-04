Stand: 23.04.2021 08:10 Uhr Bürger sammeln Unterschriften für klimaneutrales Lüneburg

Eine Initiative aus Lüneburger Bürgern will per Bürgerentscheid erreichen, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral wird. Sie wäre damit eine der ersten in Niedersachsen. Voraussetzung für den Entscheid ist ein Bürgerbegehren. Ab Sonnabend sollen Unterschriften dafür gesammelt werden. Mindestens 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner müssen unterzeichnen, damit es im Herbst zum Bürgerentscheid kommen kann.

