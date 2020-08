Stand: 24.06.2020 21:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bürger-Protest: In Harsefeld läuft das Wasser nicht

Die Neubaugebiete in Harsefeld liegen auf dem Trockenen - jedenfalls zeitweilig. Kein Druck auf der Trinkwasserleitung. Manchmal sei es ein Lotteriespiel, sagt Bewohnerin Angela Cords gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Auch in anderen Bereichen der Samtgemeinde im Landkreis Stade kommt es immer mal wieder lediglich tröpfchenweise aus dem Hahn. Das passt den Anwohnerinnen und Anwohnern gar nicht. Sie haben - mit Unterstützung der Lokalpolitik - rund tausend Protestunterschriften gesammelt und diese am Mittwochnachmittag dem Trinkwasserverband Stader Land übergeben.

Überdurchschnittlicher Verbrauch Grund für niedrigen Druck

Dort ist man sich des Problems bewusst, schiebt die Verantwortung dafür aber von sich. Die Ursache für den sinkenden Druck liege am steigenden Verbrauch vieler Haushalte der Region, sagte Verbandsgeschäftsführer Fred Carl dem NDR. An manchen Tagen liege der Durchlauf um 40 Prozent über dem Durchschnitt. Dies habe zur Folge, dass der Leitungsdruck zuerst in den höher gelegenen Neubaugebieten abfalle.

Verband und Politik suchen nach Lösungen

Dass die Samtgemeinde Harsefeld bisweilen unter Wassermangel leidet, ist nicht neu. Im Gegensatz zu den Vorjahren sei das Problem 2020 allerdings bereits im April aufgetreten und nicht erst im Hochsommer, sagte Bürgermeister Rainer Schlichtmann (parteilos), der im Oktober von Ute Kück (parteilos) als Rathauschef abgelöst wird. Nun wollen Politik und Verband gemeinsam an einer Lösung der Wasserproblematik arbeiten.

