Stand: 04.01.2021 13:55 Uhr Buchholz: Altkleider-Container werden abgebaut

Wegen der Corona-Pandemie sind die Altkleider-Container in vielen Städten im Nordosten seit Monaten gesperrt - so auch in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg). Hier werden die Container von der Betreiberfirma ab Mitte Januar nun endgültig abgebaut, wie die Stadt mitteilte. Parallel dazu werde die Stadt Buchholz neue Standorte sichten und dann entscheiden, welcher Bewerber wo neue Sammelbehälter aufstellen darf. Ob die Container dann sofort wieder genutzt werden können, hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.01.2021 | 13:30 Uhr