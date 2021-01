Stand: 11.01.2021 07:27 Uhr Brockel: Hund warnt Hausbewohner vor Feuer

Ein Schäferhund hat mit lautem Bellen die Eigentümer eines alten Bauernhauses in Brockel (Landkreis Rotenburg) möglicherweise vor einem folgenschweren Brand bewahrt. Als die Hausbewohner nachschauten, warum das Tier so außer sich war, bemerkten sie nach Angaben eines Feuerwehrsprechers, dass in der Küche bereits Flammen loderten und Rauch in den Flur zog. Die alarmierten Einsatzkräfte konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Das Bauernhaus ist vorerst nicht bewohnbar.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.01.2021 | 06:30 Uhr