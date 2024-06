Stand: 28.06.2024 07:47 Uhr Bremsen versagen: Pannenhelfer fährt in Hauswand

Ein Lkw eines Abschleppunternehmens ist in Hammah (Landkreis Stade) in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus gekracht. Ein 30-Jähriger Pannenhelfer war mit dem Laster in einer Seitenstraße unterwegs, als er an einer Kreuzung anhalten wollte, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Plötzlich hätten die Luftdruckbremsen des Lkw versagt. Das schwere Fahrzeug sei daraufhin quer über die Straße gerollt und in eine Hauswand gekracht. Der Fahrer habe den Unfall nicht verhindern können und hilflos in der Fahrerkabine gesessen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In dem Raum, in den der Abschlepper gefahren ist, war zum Unfallzeitpunkt keine Person. Dennoch wurde ein 35-Jähriger Mann durch herunter stürzende Teile in dem Haus leicht verletzt. Drei weitere Bewohner blieben laut Polizei unverletzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Das hat am Freitagmorgen eine statische Überprüfung durch das Technische Hilfswerk, eines Bau-Gutachters und der Feuerwehr ergeben.

