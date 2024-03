Stand: 22.03.2024 11:43 Uhr Brand verwüstet leeres Wohnhaus - B71 stundenlang gesperrt

In der Nacht zu Freitag hat ein Feuer ein leer stehendes Wohnhaus mit einer ehemaligen Gaststätte in Suhlendorf (Landkreis Uelzen) vollkommen zerstört. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Anwohner gegen 22 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits der Dachstuhl in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Für die Löscharbeiten war die B71 bis in den Vormittag voll gesperrt.

