Stand: 15.11.2023 10:57 Uhr Brand in Zevener Obdachlosenunterkunft geht glimpflich aus

In einer Obdachlosenunterkunft in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Einige Menschen seien aber noch im Gebäude gewesen, als die Beamten eintrafen. Sie hätten das Gebäude erst verlassen, nachdem die Polizisten sie ansprachen. Das Feuer war in einem verschlossenen Raum ausgebrochen, die Feuerwehr musste zum Löschen die Tür gewaltsam öffnen. Warum es in dem Zimmer gebrannt hat, ist laut Polizei noch nicht klar. Brandermittler untersuchen nun den Raum. Die Bewohner der Obdachlosenunterkunft konnten wieder ins Gebäude, nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht und die Räume gelüftet hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2023 | 09:30 Uhr