Stand: 10.12.2024 14:02 Uhr Brand in Soltau: Flammen greifen von Schuppen auf Wohnhaus über

In Soltau (Landkreis Heidekreis) hat ein Feuer in einem Einfamilienhaus einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Der Brand war nach Polizeiangaben gestern Abend ausgebrochen. Das Feuer griff von einem großen Holzschuppen auf Teile einer Einliegerwohnung über. Dachstuhl und Erdgeschoss wurden durch die Flammen und das Löschwasser zerstört, so die Polizei. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, heißt es von der Feuerwehr. Sie war mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort.

