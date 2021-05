Stand: 26.05.2021 09:33 Uhr Bothel: Betrunkener Autofahrer bei Unfall verletzt

Mit über 1,3 Promille hat ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagabend auf der Kreisstraße 239 zwischen Hemsbünde und Bothel im Landkreis Rotenburg einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 20.30 Uhr in Richtung Bothel unterwegs, als er offenbar zu schnell in eine Linkskurve fuhr. Auf der regennassen Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich auf dem Grünstreifen. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde später im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Erstversorgung musste er eine Blutprobe abgeben. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.05.2021 | 09:30 Uhr