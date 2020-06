Stand: 14.06.2020 07:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bleibt der Flugplatz? Lüneburger stimmen ab

Es ist der erste Bürgerentscheid in der Geschichte Lüneburgs: Heute können alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren über die Zukunft des Sonderlandeplatzes abstimmen. Die Stadt möchte auf dem Gelände des Flugplatzes Gewerbe ansiedeln. Deshalb hatte der Rat den Pachtvertrag mit dem Luftsportverein nicht mehr verlängert. Dieser hingegen strebt die Verlängerung seines Pachtvertrags um weitere 15 Jahre an - denn der Verlust des Flugplatzes würde wohl auch das Aus für den Verein bedeuten. Die Mitglieder hatten deshalb Unterschriften gesammelt und den Bürgerentscheid erwirkt.

Auch Feuerwehrflieger wären betroffen

In Lüneburg starten zudem die niedersächsischen Feuerwehrflieger zur Beobachtung der Waldbrandgefahr. Sollte der Flugplatz geschlossen werden, müsste sich also auch die Feuerwehr einen neuen Standort suchen. Im Gespräch ist dafür bereits der Flugplatz in Uelzen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Neben der Briefwahl ist beim Bürgerentscheid auch die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal möglich. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Etwa 12.000 Lüneburger müssten sich für den Flugplatz entscheiden, um das Votum des Rates außer Kraft zu setzen.

