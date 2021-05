Bispingen: Mutter und Sohn getötet, Tochter wird vermisst Stand: 17.05.2021 16:43 Uhr In einem Haus in Bispingen im Heidekreis sind am Sonntagmittag zwei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich um einen Vierjährigen und seine Mutter. Die Tochter wird vermisst.

Dies teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg zusammen mit der Polizeiinspektion Heidekreis am Montag mit. Sowohl bei der 35-jährigen Mutter als auch bei dem Sohn gebe es Hinweise auf Gewalteinwirkungen. Bereits am Sonntag sei in Schneverdingen der 34-jährige Lebensgefährte der Getöteten als Verdächtiger festgenommen worden. Er schweigt zu den Vorwürfen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Elfjährige Tochter wird vermisst

Seit dem Geschehen wird die elf Jahre alte Lilli Marie L. vermisst. Sie ist die Tochter der getöteten Frau. Nach Angaben der Polizei ist das Mädchen etwa 150 cm groß, von kräftiger Statur und europäischem Erscheinungsbild, hat blaue Augen und langes, dunkelblondes Haar. Im Zusammenhang mit dem vermissten Kind hat die Polizei außerdem das Fahrzeug des Verdächtigen sichergestellt. Dabei handelt sich demnach um einen blauen Ford Focus mit Diepholzer Kennzeichen (DH).

Wer hat vermisstes Mädchen gesehen? Hinweistelefon geschaltet

Die Ermittler bitten Menschen, die das Mädchen ab Sonntagmorgen, 5 Uhr, gesehen haben oder das Fahrzeug zwischen 5 und 16.15 Uhr beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05191) 938 05 00 beim Zentralen Kriminaldienst in Soltau zu melden. Weitere Angaben wollen die ermittelnden Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht veröffentlichen.

