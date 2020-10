Bislang 160 negative Corona-Tests an Schulen in Soltau Stand: 24.10.2020 15:45 Uhr Nach zwei Corona-Fällen im Lehrerkollegium mussten jetzt knapp 200 Schüler und Lehrer aus Soltau zum Corona-Massentest antreten.

Das vorläufige Ergebnis: Bisher liegen 160 Tests der insgesamt 178 Schüler und Lehrer der Freudenthalschule in Soltau sowie der Grundschule Wietzendorf vor - sie sind alle negativ. Wie der Kreissprecher am Sonnabendnachmittag mitteilte, erwarte man die restlichen Testergebnisse am Sonntagvormittag.

Corona-Tests auf Parkplatz der Berufsschule

Zwei Lehrer waren vor den Herbstferien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit den Tests soll verhindert werden, dass infizierte Schüler oder Lehrer am Montag zum Unterricht erscheinen, so der Sprecher weiter. Die Tests wurden auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in Soltau durchgeführt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.10.2020 | 17:00 Uhr