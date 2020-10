Stand: 25.10.2020 12:00 Uhr Bewaffneter Tankstellenüberfall in Buchholz - Täter flüchtig

Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Buchholz-Dibbersen (Landkreis Harburg) überfallen. Am Samstagabend forderte er mit einer Waffe Geld von einem Mitarbeiter der Tankstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit wenigen hundert Euro sei der Täter geflüchtet. Die Fahndung nach dem Mann mit einem Hubschrauber verlief den Angaben nach bislang erfolglos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.10.2020 | 12:00 Uhr