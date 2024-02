Stand: 20.02.2024 07:42 Uhr Betrunkenes Ehepaar greift Polizisten an und verletzt sie

Ein alkoholisiertes Ehepaar aus Kutenholz (Landkreis Stade) hat Polizisten angegriffen und eine 27-jährige Polizeibeamtin und einen 29-jährigen Kollegen verletzt. Vorausgegangen war eine eine Trunkenheitsfahrt in Fredenbeck (Landkreis Stade ) am Sonntagabend, so die Polizei. Zeugen hatten das Nummernschild eines offenbar angetrunkenen Autofahrers gemeldet. Als die Streifenwagenbesatzung in Kutenholz bei dem ermittelten Halter des Fahrzeugs klingelte, wurde den Beamten von einem offenbar betrunkenen 43-jährigen Mann geöffnet. Seine ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehende Ehefrau kam hinzu und griff die Beamten körperlich an. Auch der Ehemann schlug mit Fäusten auf die Polizisten ein. Der 43-Jährige wurde zur Blutprobe in Handschellen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

