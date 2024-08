Stand: 20.08.2024 08:55 Uhr Betrug im Seniorenheim in Rotenburg? Täter wollten Unterschrift

Die Polizei in Rotenburg warnt vor einer neuen Masche, mit der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen betrogen oder bestohlen werden sollen. Anlass ist ein Fall in einem Seniorenheim an der Glockengießer Straße in Rotenburg. Dort sollen zwei Unbekannte am Sonntagvormittag eine 89-jährige Bewohnerin in ihrem Zimmer aufgesucht haben, so die Polizei. Der etwa 30-jährige Mann und die etwas jüngere Frau sollen der Seniorin einen Zettel vorgelegt haben, mit Bitte um eine Unterschrift. Laut Polizei handelte es sich dabei möglicherweise um eine Vollmacht. Die Senioren wollte nicht unterschreiben, daraufhin gingen die beiden Unbekannten wieder. Der Mann habe aber auch einen Blick in eine Kommode im Zimmer geworfen, so die Polizei. Der Täter wird als etwa 170 cm groß beschrieben, mit dunklem Haar und dunkler Haut. Die Frau sei ähnlich groß gewesen und wies eine hellere Hautfarbe auf. Nun bittet die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 94 70 um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.08.2024 | 13:30 Uhr