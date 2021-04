Stand: 23.04.2021 12:24 Uhr Beim Einparken: 84-Jähriger fährt rückwärts durch Vorgärten

Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein 84 Jahre alter Autofahrer in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis): Beim Einparkversuch in seine Garage verwechselte er laut Polizei Gas und Bremse. Im Anschluss fuhr der Mann rückwärts durch drei Vorgärten und prallte gegen eine Hauswand. Weder der Fahrer noch andere Menschen wurden verletzt. Der Schaden ist allerdings immens: Laut Polizei beläuft sich dieser auf 30.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.04.2021 | 08:00 Uhr