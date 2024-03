Stand: 13.03.2024 12:33 Uhr Bauträger insolvent: Massive Kaufzurückhaltung als Ursache

Der Bauträger Hanseatische Immobilien Treuhand (hit) mit Sitz in Stade hat Insolvenz angemeldet. Das teilte eine Sprecherin der hit-Gruppe am Dienstag mit. Betroffen sind demnach auch weitere Unternehmen der Gruppe. Die massive Kaufzurückhaltung der Kundschaft habe die Krise des Bauträgers ausgelöst, heißt es in einer Mitteilung. Grund dafür seien gestiegene Baukosten, Zinssteigerungen und zeitweise leere Fördertöpfe. Der Mitteilung zufolge prüft ein vorläufiger Insolvenzverwalter die Lage der betroffenen Gesellschaften. Der Geschäftsbetrieb werde fortgesetzt. Löhne und Gehälter seien für drei Monate gesichert. Den Angaben nach wurde die Firma 1972 gegründet und hat sich zu einer Unternehmensgruppe mit rund 100 Mitarbeitern entwickelt. Tätig sei sie vor allem in Hamburg, Berlin und Hannover. Schwerpunkte sind demnach der Bau von Doppelhäusern, Reihenhäusern und Geschosswohnungen.

