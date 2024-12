Stand: 20.12.2024 07:44 Uhr Bau der Ortsumgehung Elstorf rückt ein großes Stück näher

Für die geplante Ortsumgehung von Elstorf im Landkreis Harburg sind am Donnerstag die Planfeststellungsunterlagen bei der Genehmigungsbehörde eingereicht worden. Damit rückt der Bau der knapp sieben Kilometer langen Straße ein großes Stück näher. Geprüft werden die Unterlagen von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover. Im Frühjahr soll es laut den Planern noch eine Dialogveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern geben - danach können sie dann zu den Plänen ihre Einwände vorbringen. Die Ortsumgehung soll nicht nur die B3 in der Ortsdurchfahrt Elstorf entlasten, sondern auch weitere Teile der häufig verstopften Bundesstraße. Sie gilt als wichtige Verbindung zwischen der A26 und der A1.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau