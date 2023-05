Stand: 23.05.2023 09:15 Uhr Bahnunfall bei Tostedt - Arbeiter müssen vom Gleis springen

Bei Tostedt (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Dienstag ein Metronom-Zug gegen ein Arbeitsgerät auf den Schienen geprallt. Fünf Arbeiter mussten sich mit einem Sprung aus dem Gleis retten, um nicht selbst erfasst zu werden. Ihr Wagen, auf dem sich ein Schleif- und ein Schweißgerät befanden, wurde eingeklemmt und verkeilte sich unter dem Zug, so die Bundespolizei. Die Ermittler wollen nun klären, warum sich die Arbeiter und der Zug auf demselben Gleis befanden. Die etwa 60 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Wegen der Schäden an Gleis und Bahn sind am Dienstagmorgen zwischen Rotenburg und Hamburg mehrere Züge ausgefallen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.05.2023 | 09:30 Uhr