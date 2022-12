Stand: 08.12.2022 11:33 Uhr Bad Bodenteich: Feuer mit Millionenschaden war wohl gelegt

Nach dem verheerenden Brand in der Veranstaltungshalle "Studio 21" in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) ist sich die Polizei jetzt sicher: Das Feuer ist absichtlich gelegt worden. "Wir ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung", sagte ein Polizeisprecher. Brandermittler hatten das zerstörte Gebäude zuletzt zusammen mit Sachverständigen und Spezialhunden untersucht und Spuren gesichert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei in Uelzen bittet um Hinweise von Zeugen, die zum Beispiel etwas zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sagen können - unter der Telefonnummer (0581) 93 00. Die etwa 2.000 Quadratmeter große privat betriebene Veranstaltungshalle war in der Nacht zum 19. November niedergebrannt, es entstand ein Millionenschaden. Auch der angrenzende Schießstand der örtlichen Schützengilde wurde in Mitleidenschaft gezogen.

