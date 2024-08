Stand: 26.08.2024 13:04 Uhr Polizei stoppt "rechtspopulistisches" Konzert zweier Deutsch-Rapper

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Konzert von zwei Deutsch-Rappern in Bad Bevensen im Landkreis Uelzen aufgelöst. Die kommerzielle "rechtspopulistische" Musikveranstaltung auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses sei nicht angemeldet gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach Angaben eines Sprechers war das Konzert zunächst für die Region Salzwedel in Sachsen-Anhalt angekündigt und im Internet beworben worden. Am Samstagabend habe die Polizei dann erfahren, dass die Veranstaltung stattdessen in Bad Bevensen stattfindet. Sie löste die Veranstaltung auf und stellte die Personalien aller 29 Anwesenden fest - die meisten seien aus Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen gekommen, hieß es. Tonträger, Aufkleber und Shirts wurden dokumentiert, sie werden laut Polizei jetzt geprüft.

