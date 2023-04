Stand: 03.04.2023 07:22 Uhr Autoposer: Fähranleger Hoopte wird ab sofort nachts gesperrt

Der Anleger Hoopte in Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) ist zwischen Anfang April und Ende Oktober nachts von 22 bis sechs Uhr gesperrt. Das hat die Stadt veranlasst. Hintergrund ist nach ihren Angaben, dass der Anleger an der Elbe in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten zum Treffpunkt von Autoposern geworden war. Die jungen Leute hatten dort laut Musik gehört und mit aufgemotzten Fahrzeugen Lärm gemacht. Darüber hatten sich Anwohner bei der Stadt beschwert. Die Sperrung des Anlegers liegt außerhalb der Fährzeiten. Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger sind deshalb nicht betroffen.

03.04.2023