Stand: 17.01.2023 12:21 Uhr Autoaufbrüche in Lüneburg: Offenbar Serientäter geschnappt

Die Polizei in Lüneburg hat nach dem Aufbruch eines Autos den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 24-Jährige könnte ein Serientäter sein. Nach Polizeiangaben hatte eine Zeugin den Mann beobachtet, wie er sich auf dem Parkplatz einer Berufsschule an Fahrzeugen zu schaffen machte und dann auf einem Fahrrad verschwand. Die Polizei konnte ihn in der Nähe aufspüren – ebenfalls im Bereich eines Parkplatzes. Bei sich hatte der Mann potenzielles Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut, das aus einem Pkw-Aufbruch in der Nacht zuvor stammt. Laut Polizei sind im Lüneburger Stadtgebiet seit September mehr als 150 Autos aufgebrochen worden. Es sei möglich, dass der 24-Jährige für einen Großteil der Taten verantwortlich ist, sagte ein Sprecher. Der Mann sei bereits einschlägig bekannt und habe wegen Eigentumsdelikten auch schon in Haft gesessen.

