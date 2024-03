Stand: 12.03.2024 08:10 Uhr Auto gerät bei Tostedt in Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Tostedt im Landkreis Harburg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war der Mann auf der Bundesstraße 75 mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hatte dort einen Lastwagen gerammt. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er sei aber ansprechbar gewesen, so ein Polizeisprecher. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto. Warum er in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar. Auch weitere Details - wie etwa das Alter des Verletzten - liegen laut Polizei derzeit noch nicht vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min