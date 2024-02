Stand: 19.02.2024 07:39 Uhr Auto fängt nach Unfall Feuer - Fahrer stirbt noch am Unfallort

Bei einem Verkehrsunfall bei Wendewisch (Landkreis Lüneburg) ist am späten Samstagabend ein Autofahrer in seinem Wagen verbrannt. Nach Angaben der Polizei war der 53-jährige Mann auf der Kreisstraße 4 Richtung Hittbergen unterwegs. In einer Kurve kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen fing Feuer. Der Fahrer konnte nicht mehr aus dem brennenden Auto gerettet werden. Nachdem die Feuerwehr den Wagen gelöscht hatte, bargen Einsatzkräfte die Leiche des Mannes aus dem verkohlten Auto. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

