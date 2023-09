Auto fährt gegen Hauswand - Beifahrer tot, Fahrer schwerst verletzt Stand: 02.09.2023 14:01 Uhr Ein Auto ist in Mulsum (Landkreis Stade) gegen eine Hauswand geprallt. Der 25-jährige Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer überlebte schwerst verletzt. Womöglich fuhr der Wagen zu schnell.

Laut Zeugen sei der Wagen bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der 27-jährige Fahrer habe bei der Durchfahrt durch die Mitte des knapp 2.000 Einwohner großen Orts die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der blaue BMW überfuhr demnach eine Verkehrsinsel, hob von der Straße ab und prallte anschließend in den Eingangsbereich einer ehemaligen Gaststätte. Alarmierte Einsatzkräfte befreiten die beiden Insassen aus dem völlig zerstörten Wagen. Der 25-jährige Beifahrer starb an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde er schwerst, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Haus schwer beschädigt - mehr als 100.000 Euro Schaden

Durch den Aufprall wurde das Haus in Mulsum, einem Ortsteil der Gemeinde Kutenholz, erheblich beschädigt, so ein Polizeisprecher. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten das Gebäude vor dem Einsturz sichern. Der Schaden wird auf deutlich mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses blieben bis auf einen Schreck unverletzt, teilte der Sprecher mit. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um sie sowie um beteiligte Einsatzkräfte.

War der BMW zu schnell? Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und dem Fahrverhalten des blauen BMW vor dem Unfall machen können. Insbesondere geht es den Ermittlern um den Fahrer eines silbernen Pkw, der als einer der ersten an der Unfallstelle gewesen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 entgegengenommen.

