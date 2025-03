Stand: 19.03.2025 11:35 Uhr Ausgerechnet bei Polizistin eingebrochen: Beamtin nimmt Täterin fest

Drei Frauen sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in Stade eingebrochen - ohne zu wissen, dass dort eine Polizistin wohnt. Pech für die Einbrecherinnen, denn die Beamtin war zum Tatzeitpunkt zuhause. Sie habe die Täterinnen auf frischer Tat ertappt und eine der Frauen sofort festnehmen können, so die Polizei. Die Beamtin alarmierte ihre Kollegen, die die 42-jährige Einbrecherin mit auf die Wache nahmen. Dort wurde sie vernommen und dann wieder frei gelassen, teilte die Polizei mit. Die anderen beiden Täterinnen konnten demnach flüchten. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täterinnen geben können, können sich bei den Beamten melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min