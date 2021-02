Stand: 12.02.2021 14:30 Uhr Auch südafrikanische Mutation in Bremervörde aufgetaucht

In einem Betrieb der Rotenburger Werke in Bremervörde ist im Zuge eines Corona-Ausbruchs neben der englischen Variante auch die südafrikanische Mutation entdeckt worden. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Landrat Hermann Luttmann (CDU) appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürger, sich trotz des niedrigen Inzidenzwertes an die Corona-Regeln zu halten. Die Mutationen seien im Landkreis angekommen und würden ein höheres Ansteckungsrisiko bergen. Jetzt sei erhöhte Wachsamkeit geboten, die Situation sei noch nicht unter Kontrolle, so Luttmann.

