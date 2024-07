Anschlag auf Bahnstrecke Bremen-Hamburg: Staatsschutz ermittelt Stand: 29.07.2024 20:19 Uhr Ein Feuer in einem Kabelschacht an einem Bahndamm in Bremen hat den Zugverkehr am Montag massiv beeinträchtigt. Auch an einer Bahnstrecke bei Hamburg brannte es. Nun läuft der Verkehr wieder.

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, wurden die Schäden an den Kabeln am Montagabend behoben. Vereinzelt könne es noch zu Verspätungen kommen. Betroffen waren den gesamten Tag über sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg. Im Fall es Brandes in Bremen gehen Ermittler davon aus, dass das Feuer gelegt wurde.

Brandanschlag auf Kabel in Bremen

Spuren und Beweismittel würden darauf hinweisen, dass die Täter gezielt Leitungen in einem Kabelschacht im Bereich des Bremer Bürgerparks angezündet haben, so die Polizei. Dort wurde ein Brandmittel gefunden. Zeitgleich gab es einen ähnlichen Vorfall an der Bahnstrecke bei Hamburg. Die Deutsche Bahn sprach in einer ersten Stellungnahme von Vandalismus. Der Staatsschutz prüft nach Polizeiangaben, ob die Tat einen politisch motivierten Hintergrund haben könnte. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst melden.

Bahnstrecke war wegen Ermittlungen gesperrt

Wegen der Ermittlungs- und Reparaturarbeiten war die Bahnstrecke zwischen Bremen und Sagehorn (Landkreis Verden) zeitweise gesperrt, was zu Verspätungen und Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr führte. ICE-Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg konnten den Bremer Hauptbahnhof nicht anfahren. Auch Fernzüge aus Süd-Westen in Richtung Hamburg wurden umgeleitet. Gleichzeitig gab es auch beim Regionalbahnbetreiber metronom den ganzen Tag erhebliche Verspätungen und Teilausfälle.

