An der A1: Feuerwehr befreit neun Monate altes Baby aus Auto

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben ein Baby aus einem Auto an der A1 bei Sottrum (Landkreis Rotenburg) befreit. Die Eltern waren den Angaben zufolge am Samstagabend bei einem Stopp auf einem Rastplatz an der Autobahn aus dem Wagen ausgestiegen und hatten diesen versehentlich verschlossen. Als sie bemerkten, dass ihre Schlüssel ebenfalls im Auto waren, baten sie in der Tankstelle um Hilfe. Die alarmierte Feuerwehr musste letztendlich eine Scheibe einschlagen. Sie befreiten das Kind unversehrt aus dem Fahrzeug. Das "putzmuntere Baby" wurde anschließend an die glücklichen Eltern übergeben, teilte ein Sprecher mit. Das eingeschlagene Fenster wurde von den Einsatzkräften mit einer Folie provisorisch geschlossen.

