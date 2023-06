Stand: 08.06.2023 11:02 Uhr An Demenz erkrankter Jan Heine aus Zeven vermisst

Die Polizei in Zeven (Landkreis Rotenburg) sucht nach einem an Demenz erkrankten Mann. Der 44 Jahre alte Jan Heine wird seit Mittwochmittag vermisst. Er wurde zuletzt gegen 13 Uhr beim Einkaufen im Zevener Netto-Markt an der Straße "Auf dem Quabben" gesehen. Dort hatte er seinen Rollator im Eingangsbereich abgestellt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist stark dement und findet vermutlich nicht den Weg zu seinem Pflegeheim im Schlehdornweg. Jan Heine ist 1,78 Meter groß und schlank. Er hat kurze braune Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einem grünen Polo-Shirt. Auf dem Kopf trägt der Gesuchte in der Regel eine dunkle EWE-Schirmmütze oder eine andere graue Schirmmütze. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter Telefon (04281) 930 60 entgegen.

