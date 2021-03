Stand: 26.03.2021 08:31 Uhr Amelinghausen: Entscheidung über Heideblütenfest im Mai

Voraussichtlich im Mai soll entschieden werden, ob das Heideblütenfest in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) in diesem Jahr gefeiert werden kann. Das hat der Vorstand am Donnerstagabend entschieden. Dass der Auftakt "Der See brennt" am Lopausee und der Festumzug in gewohnter Form mit Tausenden Zuschauern stattfinden kann, glaube man aber nicht, sagte der Vorsitzende des Heideblütenfestvereins, Christian Kremer. Nach derzeitigem Stand ist das 71. Heideblütenfest in Amelinghausen vom 14. bis zum 22. August geplant. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus.

Weitere Informationen Amelinghausen sagt Heideblütenfest wegen Corona ab Wegen der Corana-Krise fällt das Heideblütenfest in Amelinghausen im Landkreis Lüneburg zum ersten Mal seit 1949 aus. Die amtierende Heidekönigin bleibt ein Jahr länger im Amt. (23.04.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.03.2021 | 07:30 Uhr