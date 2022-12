Am Wochenende fallen wieder Züge im Landkreis Harburg aus Stand: 02.12.2022 14:12 Uhr Aufgrund diverser Baumaßnahmen mussten Zugfahrende im Landkreis Harburg in den vergangenen Wochen bereits erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen. Am Wochenende kommt es erneut zu Beeinträchtigungen.

Betroffen ist dieses Mal das Eisenbahnunternehmen Start. Am Sonnabend und Sonntag fahren keine Züge zwischen Buchholz in der Nordheide und Hamburg-Harburg. Der Grund sind auch hier Arbeiten an den Weichen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die ausgefallenen Züge nicht in den üblichen Reiseauskunftssystemen angezeigt werden. Dafür habe die Deutsche Bahn zu kurzfristig Bescheid gegeben.

Metronom: Kein Halt in Tostedt, Hittfeld und Hamburg-Harburg

Auch beim Metronom müssen Reisende aufgrund von Weichenerneuerungen in Hamburg-Harburg noch bis Dienstag mit Einschränkungen leben. Auf den Strecken Uelzen-Lüneburg-Hamburg und Bremen-Rotenburg-Hamburg werden viele Züge in den Nachtstunden nicht in Tostedt, Hittfeld und Hamburg-Harburg halten können. Für die betroffenen Haltestellen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.12.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr