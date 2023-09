Stand: 03.09.2023 13:55 Uhr Am Steuer eingeschlafen: Mann und zwei Kinder verletzt

Im Landkreis Uelzen ist am Samstagnachmittag ein 48-jähriger Autofahrer mit zwei Kindern an Bord am Steuer eingeschlafen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Wegen des Sekundenschlafs sei der Fahrer auf der L233 in Richtung Ebstorf nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr gegen einen Baum. Der Mann und die beiden Kinder wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in Krankenhäuser in Lüneburg und Uelzen gebracht.

