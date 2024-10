Stand: 18.10.2024 15:59 Uhr Als Ranger verkleidet: Betrüger fordern Bußgeld von Hundehaltern

Der Landkreis Harburg warnt vor Betrügern, die sich in der Lüneburger Heide als Ranger ausgeben, um unter falschem Vorwand Bußgelder zu verlangen. Kürzlich wurden zwei solcher Vorfälle im Büsenbachtal und in der Weseler Heide gemeldet. In beiden Fällen sprachen die Täter Hundehalter an, die ihre Hunde nicht angeleint hatten und forderten ein Bußgeld. Der Landkreis betont, dass "echte" Ranger niemals direkt Geld verlangen würden. Bußgeldbescheide würden stattdessen ausschließlich schriftlich von der Kreisverwaltung verschickt. Die Mitarbeitenden der Landschaftswacht tragen demnach eine deutlich erkennbare blaue Dienstkleidung mit Landkreis-Logo und können sich ausweisen. Der Landkreis bittet Bürgerinnen und Bürger, bei einem Verdacht die Polizei zu informieren.

