Stand: 23.09.2024 13:38 Uhr Achtung, Geister-Radfahrer: Polizei Lüneburg warnt mit Sprüh-Aktion

"Sei kein Geist" - mit dieser Aktion wollen Polizei und Verkehrswacht Lüneburg darauf hinweisen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer den Weg auf der richtigen Straßenseite nehmen sollen. An ausgewählten Stellen wurden deshalb Warnhinweise auf die Radwege gesprüht. Diese richten sich auch an diejenigen, die mit einem E-Scooter unterwegs sind. "Zu viele Radfahrende und E-Scooter-Nutzer fahren aus Bequemlichkeit fahrlässig oder bewusst auf der falschen linken Seite, um Zeit zu sparen", sagt Kai Richter von der Lüneburger Polizei. Dabei komme es immer wieder zu Unfällen, teils auch mit schweren Folgen für die Radfahrer. "Das Fahren auf der linken Seite ist nur dann erlaubt, wenn ein blaues, rundes Verkehrsschild mit Radfahrsymbol dies gebietet oder freigibt", so Verkehrssicherheitsberater Martin Schwanitz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg