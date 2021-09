Stand: 19.09.2021 08:02 Uhr Ab sofort gilt erste Warnstufe im Landkreis Rotenburg

In Niedersachsen sind an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen mehr als fünf Prozent der Intensivbetten belegt gewesen. Weil im Landkreis Rotenburg zuletzt auch die Sieben-Tage-Inzidenz dauerhaft über 35 lag, gilt dort seit heute die Warnstufe1. Das bedeutet: Viele Innenbereiche, zum Beispiel in der Gastronomie, in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern, aber auch Sportstätten und Kulturveranstaltungen, sind dann nur noch für Geimpfte, Genesene oder Negativ-Getestete zugänglich. Es gilt damit die 3G-Regel.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Niedersachsen plant 2G-Pflicht bei höherer Corona-Warnstufe So steht es im Entwurf für die neue Verordnung. Die Innengastronomie dürften demnach nur Geimpfte und Genesene betreten. (17.09.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.09.2021 | 13:30 Uhr