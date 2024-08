Stand: 30.08.2024 08:58 Uhr A7: Drei Unfälle an gleicher Stelle - Hubschrauber im Einsatz

Auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg kam es am Mittwochvormittag innerhalb von zwei Stunden zu drei Unfällen. Dabei wurden mindestens zwei Personen schwer verletzt, eine 24-Jährige Autofahrerin wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Um kurz vor 11 Uhr ereignete sich demnach der erste Unfall: Ein 21-Jähriger wechselte mit seinem Motorrad vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Ein vorausfahrendes Auto bremste jedoch ab und der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte schwer. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich kurz darauf noch ein Unfall auf demselben Streckenabschnitt. Eine Autofahrerin aus Hannover bemerkte ein Stauende zu spät und fuhr auf. Das Auto schleuderte daraufhin gegen die Mittelleitplanke, die 24-Jährige verletzte sich dabei leicht. Eine Stunde später fuhr laut Polizei an fast derselben Stelle eine ebenfalls 24-jährige auf ein Stauende auf - allerdings mit 120 Kilometern pro Stunde. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die Autobahn war während der Rettungseinsätze zeitweise in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

