Eisplatte von Lkw zerstört Windschutzscheibe auf A39

Eine Eisplatte auf einem Lkw hat zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Hamburg geführt. Laut Polizei hatte sich die Eisplatte am Samstagvormittag im Bereich Winsen vom Planenverdeck des Lasters gelöst. Das Eis fiel auf einen nachfolgenden Pkw. Die Windschutzscheibe des Autos wurde komplett zerstört. Es sei ein Wunder, dass die 65-jährige Fahrerin nicht verletzt wurde, so die Polizei. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Gegen den 44-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei forderte die Menschen dazu auf, im Winter das Fahrzeug vor der Fahrt von Schnee und Eisresten zu befreien.

