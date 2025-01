Stand: 30.01.2025 10:34 Uhr Polizei verfolgt Einbrecher mit Hubschrauber an der A1

Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Einbruch in Hollenstedt (Landkreis Harburg) gerufen worden. Zeugen hatten den Angaben zufolge ein Klirren gehört und anschließend beobachtet, wie sich drei Männer mit Taschenlampen an einem Wohnhaus zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen die Einbrecher die Flucht. Bei der anschließenden Verfolgung kam laut Polizei ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera zum Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten die drei Männer aufspüren und festnehmen. Den Angaben zufolge waren sie auf ihrer Flucht auch zu Fuß über die A1 nahe Hollenstedt gelaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.01.2025 | 08:30 Uhr