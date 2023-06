Stand: 21.06.2023 15:34 Uhr 82-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall mit Elektromobil

Nach einem Unfall mit einem Elektromobil ist am Mittwoch ein 82-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Laut Polizei war der Mann am Montag mit seinem Fahrzeug in Drochtersen (Landkreis Stade) in einen etwa zwei Meter tiefen Graben gefahren. Dabei stürzte das Elektromobil auf den Senior. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar.

