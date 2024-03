Stand: 07.03.2024 06:51 Uhr 56-Jähriger vermisst: Wer hat Michael S. aus Munster gesehen?

Seit Dienstagmorgen wird der 56-jährige Michael S. aus Munster (Landkreis Heidekreis) vermisst. Er befinde sich höchstwahrscheinlich in einem "emotionalen Ausnahmezustand", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten bitten bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zuletzt wurde der Vermisste den Angaben zufolge am Montagnachmittag mit seinem schwarzen Pedelec in der Breloher Straße in Munster gesehen. Michael S. ist 1,78 Meter groß, wiegt etwa 100 Kilogramm und hat eine kräftige Statur. Er hat kurzes graues Haar, trägt einen Dreitagebart, und ist unter anderem an Händen, Armen und Beinen tätowiert. Bekleidet ist er mit grüner Arbeitskleidung. Außerdem trägt er laut Polizei vermutlich einen olivfarbenen Rucksack bei sich. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Munster unter der Telefonnummer (05192) 96 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

