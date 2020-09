46 Corona-Infektionen in Altenheim in Neu Wulmstorf Stand: 29.09.2020 10:02 Uhr Die Zahl der Corona-Fälle in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist gestiegen. 36 Bewohner und zehn Mitarbeiter sind betroffen.

Das teilte ein Sprecher des Landkreises am Dienstag mit. Von der kritischen Grenze von 50 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner sei die Region aber noch weit entfernt, so der Landkreis. Die Einrichtung steht bereits unter Quarantäne, Besucher dürfen das Gebäude nicht betreten. Das Gesundheitsamt habe strikte Hygienemaßnahmen angeordnet, Besucher dürften das Heim derzeit nicht betreten, teilte der Landkreis Harburg am Montag mit. In der Einrichtung leben nach Angaben des Landkreises etwa 120 Menschen. Die Infektionen wurden festgestellt, nachdem eine Bewohnerin aus anderen Gründen in ein Krankenhaus verlegt worden war.

Bislang eine Person im Krankenhaus

"In enger Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt haben wir alle Maßnahmen ergriffen, um Kontaktpersonen zu ermitteln, Infektionsketten zu unterbrechen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern", sagte Landrat Rainer Rempe (CDU). Die Bewohner würden in ihren Zimmern versorgt, nur in einem Fall habe es eine Verlegung in ein Krankenhaus gegeben. Das Gesundheitsamt habe sämtliche Bewohner und Mitarbeiter testen lassen.

