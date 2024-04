Stand: 19.04.2024 11:48 Uhr 42-Jähriger aus Klinik verschwunden: Polizei sucht Toni K.

Die Polizei sucht einen 42-Jährigen, der am Donnerstag als vermisst gemeldet wurde. Der Mann wohnt in Hamburg, ist derzeit aber im Klinikum Lüneburg untergebracht. Am Donnerstagnachmittag hatte er das Krankenhaus verlassen. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Die Polizei suchte unter anderem mit Personenspürhunden nach dem 42-Jährigen. Sie beschreibt den Gesuchten wie folgt: 1,70 Meter groß, graue Haare. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine Jeanshose, eine graue Jacke und schwarze Kopfhörer um den Hals. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon (04131) 83 06 22 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min