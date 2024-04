40 Schusswaffen aus Güterzug gestohlen - zwei Festnahmen Stand: 11.04.2024 18:24 Uhr Ende März werden 40 halbautomatische Schusswaffen am Rangierbahnhof Maschen aus einem Güterzug gestohlen. Nun konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen und die Waffen sicherstellen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Lüneburg am Donnerstag gemeinsam mit der Bundespolizei in Hannover mit. Demnach gehen die Ermittler von einem gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahl an dem Bahnhof in Seevetal (Landkreis Harburg) aus. Die 40 Schusswaffen sind den Angaben zufolge während eines Bahntransports entwendet worden. Sie sind voll funktionsfähig und ähneln äußerlich dem Sturmgewehr Typ M16.

Polizei will über weitere Details informieren

Bereits kurz nach der Tat hatten die Behörden über den Diebstahl berichtet. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde damals jedoch nicht mitgeteilt, was aus dem Güterzug gestohlen wurde. Die Tatverdächtigen konnten zunächst flüchten. Die Polizei hatte während der Fahndung auch kurzzeitig Straßen gesperrt. Weitere Details zu der Tat und den Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und Bundespolizei am Freitagvormittag mitteilen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle live.

Weitere Informationen Mann aus Barsinghausen soll Kriegswaffen an Mafia verkauft haben Seit Jahren sitzt der Rentner wegen des Vorwurfs bereits in Spanien in U-Haft. Nun wurde laut Medienbericht Anklage erhoben. (05.04.2024) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.04.2024 | 15:00 Uhr