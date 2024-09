Stand: 11.09.2024 11:48 Uhr 350.000 Euro Schaden bei Brand in Munster: Bewohner gerettet

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Heidekreis ist in der Nacht zum Mittwoch ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Feuerwehrleute mussten laut Polizei einen Mann aus einer brennenden Wohnung des Hauses in Munster retten. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner seien aus dem Gebäude geholt worden, das Haus sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar, so die Polizei. Was den Brand in der Dachgeschosswohung ausgelöst hat, ist demnach noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

