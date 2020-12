Stand: 03.12.2020 11:13 Uhr 30 Kilo Marihuana: Mutmaßliche Drogenschmuggler aufgeflogen

Die Polizei ermittelt im Landkreis Harburg gegen mehrere mutmaßliche Drogendealer. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein 71-Jähriger sitzt demnach in Untersuchungshaft. Polizisten hatten ihn zuvor in Süddeutschland aufgegriffen, nachdem er dort mit mehr als 30 Kilo Marihuana im Auto angehalten worden war. Die Beamten durchsuchten daraufhin auch im Landkreis Harburg und in Hamburg Wohnungen von insgesamt vier Männern im Alter zwischen 41 und 73 Jahren. In welchem Verhältnis diese zueinander stehen, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen, weil sie nach eigenen Angaben noch prüft, ob und wie die Männer an dem Handel mit den Drogen beteiligt sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.12.2020 | 13:30 Uhr