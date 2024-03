Stand: 17.03.2024 12:25 Uhr 28-Jähriger prallt mit Auto in Haus - mehr als 100.000 Schaden

In Drochtersen (Landkreis Stade) ist ein 28-jähriger Mann mit einem Auto in ein Haus gefahren und hat es schwer beschädigt. Der Unfall ereignete sich laut einem Feuerwehrsprecher am frühen Sonntagmorgen. Der Mann war mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Wohn- und Geschäftshaus geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Zeugenaussagen war der Mann mit seinem Auto vermutlich zu schnell unterwegs. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden - ob das Haus noch bewohnbar ist, war zunächst nicht klar. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Fahrer soll laut Polizei unter Alkoholeinfluss gestanden haben - ihm wurde daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 100.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer (04143) 91 23 40 zu melden.

